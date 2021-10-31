شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يعلن استعداده لإحياء حفل فى دبى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان العراقى كاظم الساهر، عن استعداده لإحياء حفل موسيقى فى دبى بالإمارات، يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أنه سيعلن تفاصيل الحفل لاحقًا.

ونشر كاظم عبر حسابه الرسمى بتويتر، موعد حفله فى دبى، وقال: "قريبا، التفاصيل قريبا".



كاظم الساهر

وفى منتصف أكتوبر الجارى، كشف النجم كاظم الساهر، عن آخر استعداداته لحفله الليلة ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، ونشر قيصر الغناء صورة له من البروفة الأخيرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصحبة عدد من العازفين بفرقته الموسيقية.

وكان كاظم الساهر، قد قال - فى وقت سابق - "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، وذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".