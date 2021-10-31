شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم مع زوجها هشام عاشور بأول "ريد كاربت" بعد الزواج بمهرجان قرطاج.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللي كريم مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، علي السجادة الحمراء معًا لأول مرة منذ زواجها، خلال حضورها لافتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائي في تونس، بعد إعلان المهرجان تكريمها بحفل الافتتاح.







نيللي كريم وهشام عاشور

ونشرت نيللي عبر خاصية ستوري حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، كما نشر هشام فيديو لها خلال التكريم معبرًا عن سعادته بها، حيث علق علي الفيديو قائلاً: "الأولى والوحيدة نيللي".



هشام عاشور

وتستمر فعاليات مهرجان قرطاج فى الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021، وكشفت الدورة 32 عن معلقتها الرسمية التى تحمل توقيع "أنيس بن عمار"، وهو مصمم جرافيك وجامعى عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية فى المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000".

واختار مهرجان قرطاج صورة الفنانة التونسية هند صبرى من فيلم "صمت القصور" لتصبح صورة الملصق الرسمي للدورة الـ32، وعبرت هند صبرى عن سعادتها إذ كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "كعادتها تواصل بلدى تونس منحها للمرأة حقوقا غير مسبوقة فى وطننا العربى وفخورة وسعيدة أن يكون تكليف نجلاء بودن برئاسة وزراء بلادى لتصبح أول رئيسة وزراء فى دولة عربية".

وأضافت: "زاد من سعادتى أن يتزامن هذا مع اختيار صورتى من فيلم "صمت القصور" مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلى لتصبح صورة الملصق الرسمى للدورة الـ32 من أيام قرطاج السينمائية".