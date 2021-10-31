شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يتحدث لأول مرة بعد حادث فيلم "rust": أنتظر بفارغ الصبر نتيجة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمي أليك بالدوين، علنًا لأول مرة أمام الكاميرا عن حادث مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشيز الذي لقت مصرعها خلال تصوير فيلمه الأخير rust ، ووصفها بأنها صديقة وقال إنه على "اتصال دائم" بأسرتها المكلومة.

وقال بالدوين للمصورين على جانب طريق في فيرمونت: "كانت صديقي.. في اليوم الذي وصلت فيه في موقع التصوير وبدأت في التصوير أخذتها لتناول العشاء مع جويل المخرج..لقد كنا طاقمًا جيدًا للغاية ، كنا نصور فيلمًا معًا ثم حدث هذا الحدث الرهيب".

وعندما تحدث إلى المصورين، انضمت إلى بالدوين زوجته هيلاريا، التي صورت المحادثة بهاتفها، وكانت تحاول في كثير من الأحيان إقناع زوجها بالتوقف عن الحديث. قال بالدوين إنه كان يتحدث علانية حتى يتوقف المصورون عن ملاحقة أسرته، وفقا لموقع abc news.

ووصف بالدوين حادث إطلاق النار بأنه "حدث واحد في كل تريليون مرة" وقال إنه التقى بزوج هاتشيز"، قائلا: "إنه في حالة صدمة ، ولديه ابن يبلغ من العمر تسع سنوات. نحن على اتصال دائم به لأننا قلقون للغاية بشأن أسرته وطفله. كما قلت، نحن ننتظر بفارغ الصبر أن تخبرنا الشرطة ما أسفرت عنه تحقيقاتهم ".

وأضاف "أعلم أن هناك محاولات متواصلة للحد من استخدام الأسلحة النارية في مواقع تصوير الأفلام وهو شيء أنا مهتم به للغاية. يجب اتخاذ بعض الاجراءات الجديدة".

وبعد إدلائه بالتصريحات طلب بالدوين من المصورين التوقف عن متابعته مع اسرته بكل مكان، قائلا: "أطفالي في السيارة يبكون، من باب المجاملة خرجت للحديث معكم، لا يُسمح لي بالتعليق على التحقيق، أتحدث إلى رجال الشرطة كل يوم ، أتحدث معهم كل يوم".

وتابع :"وجهة نظري هي أنني أطلب فقط ، لقد جلسنا كمجاملة الآن للتحدث إليكم ، الآن من فضلك، هل ستتوقف عن متابعتنا ، فقط اتركنا وشأننا، لقد قدمنا ​​لك كل ما يمكن أن نقدمه لك."

في سياق متصل لم يستبعد المدعي العام لمقاطعة سانتي في الولايات المتحدة احتمال توجيه التهم الجنائية في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في موقع تصوير فيلم "Rust" الأسبوع الماضي حيث قتل الممثل اليك بالدوين مديرة تصويرة وأصاب مخرج الفيلم اثناء تجربته لسلاح ناري ضمن معدات التصوير، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت ماري كارماك ألتويس ، محامية المنطقة ، لصحيفة نيويورك تايمز: "لم نستبعد أي شيء كل شيء في هذه المرحلة، بما في ذلك التهم الجنائية مطروح على الطاولة".