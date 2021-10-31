شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيى حفلا غنائيا بمهرجان الموسيقى العربية.. 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية يوم 10 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام أول شهر نوفمبر المقبل إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير، وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان .

واحتضن مؤخرا مسرح الزمالك احتفالية غنائية مميزة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، أحياها النجم علي الحجار. وخطف الحجار مسامع مئات الحضور فى رحلة طرب آسرة في ملكوت أغانيه، بداية من "الليل وآخره" و"عزيزة على القلب" و"عم بطاطا" مع تلبيته لرغبات الحضور بغناء أشهر أعماله "مسألة مبدأ" و"الزين والزينة" و"عارفة"، كما تأثر باكيا خلال تأدية رائعة العندليب "عدى النهار"، وتفاعل معه الحضور بالهتافات والرقص والبهجة تزامنا مع تقديمه ميدلي أغاني وطنية شهيرة، مثل "أحلف بسماها وبترابها" و"دولا مين".

كما مزج الحجار إطلالته الغنائية بباقة خاطفة من أغنيات ألبومه الجديد، منها "أسيبك ليه" و"فجأة"، وينشغل حاليا بالانتهاء من باقي أغنيات الألبوم المنتظر الذي يضم في جعبته 17 اغنية، ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.