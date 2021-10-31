"سي السيد وفارس أحلامي".. ماذا قالت فاتن موسى عن مصطفى فهمي قبل الطلاق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بعد زواج دام نحو ٦ سنوات؛ انفصل الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً في لبنان حيث موطن زوجته.

وفي أغسطس 2019؛ استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الثنائي، وخلال اللقاء أدلت الزوجة بعدة تصريحات عن زوجها، وبينها:

- التقيت معه لأول مرة أثناء إجراء حوار معه في دبي.

- أبهرني جماله من أول مرة التقيته.

- ضحكته اخترقت قلبي وكياني.

- حاولت أهرب منه ما قدرت.

- وصفته بـ"سي السيد".

- شكله ليبرالي لبناني أشقر ويشبهنا كتير، ولكن من جواه "سي السيد".

- مبدأه أن المركب لها رُبان واحد.

- يتمسك بمصريته للغاية.

- مصطفى فهمي يشبهني كتير، ولكن هو من الآخر يقول "أنا الراجل".

- نقطة ضعفي جماله.

- أعشق جماله وأحبه.

- منذ الصغر أعتبره فارس أحلامي.

- من أجله عرفت يعني إيه "تنازلات"، بعد ما صرت أعرف طبعه بقيت بسكت.

- يعوضني عن ذلك بأشياء كتير حلوة.

- إحنا الاتنين برج الأسد، والإيجو كبير عندنا، ولكن في النهاية تعاملت أنه رجل البيت وما لازم أزعله.

- هو لا يعتذر، بيصالح من غير ما يقول.

- مبعرفش أعمله غير "بامية".

- دايما بقوله مصطفى ناقشني، كلمة "لأ" ما بتمشي معي.

- دايما أقوله خدني بالهداوة لأني طفلة.

- هو مخضرم وذكي ذكاء كبير.

وحسب سناء لحظي محامية مصطفى فهمي، في تصريحات لبرنامج et بالعربي، أن الطلاق بين مصطفى فهمي وفاتن موسى، تم بهدوء تام بين الطرفين، وأن الفنان وطليقته لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

بينما فاتن موسى، أكدت عبر حسابها على إنستجرام، إن "البيان والأخبار المتداولة فيما يخص بأن الطلاق قد تم بهدوء تام ورضا بين الطرفين، غير صحيح أبدًا وعار تمامًا من الصحة"، مؤكدةً أنها لم تكن على علم بطلاقها "الذي تم غيابيًا"، بينما كانت تحضر مناسبة عائليةً في لبنان، وزوجها لم يتفق معها على أي شيء، كما لم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق أو الاتفاق معها بشأنه، حسب قولها.