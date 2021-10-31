سمية الخشاب تنشر صورا مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها، صورًا تجمعها مع الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

والتقط الهضبة، الصور مع "سمية" على طريقة "السيلفي"، ونالت إعجاب جمهورهما.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".