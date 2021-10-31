شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز وآن هاثاوى معاً أثناء تصوير أحدث أفلامهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة آن هاثاواى مع الممثل الكبير أنتوني هوبكنز أثناء سيرهما معاً، خلال تصوير فيلم James Gray's Armageddon Time ، وذلك بكواليس العمل، حيث ظهرت هاثاواي البالغة من العمر 38 عامًا وهوبكنز البالغ 83 عامًا معًا أثناء قيامهما بتنفيذ مشاهد من الفيلم القادم لهما معاً.

وكشف موقع الديلى ميل عن تلك الصور التي أظهرتهم وهما يسيرا جنباً إلى جنب، بعدما تميز هوبكنز بارتداء قبعة على رأسه مع جاكت طويل.



ان هاثاوى مع انتونى هوبكنز

وتأتى تلك الصور بعدما ظهرت الممثلة العالمية آن هاثاوى فى وقت سابق، وهى أشبه بشخصية Neytiri الشهيرة التي تم ابتكارها بفيلم Avatar مع المخرج جيمس كاميرون، وذلك من كواليس تصوير مسلسلها الجديد WeCrashed.



ان هاثاوى

وهو المسلسل الذى تم تصويره في شوارع نيويورك، وتشارك آن هاثاوى فى بطولة المسلسل مع الممثل جاريد ليتو، حيث يجسد جاريد ليتو خلال العمل دور الرئيس التنفيذي لشركة WeWork وهو آدم نيومان.



انتونى هوبكنز وان هاثاوى

من ناحية أخرى انضم السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار، إلى طاقم تمثيل فيلم The Son ليقود دور البطولة، بعد نجاحه الكبير في فيلمه الأخير The Father وحصوله على جائزة الأوسكار الثانية لدور البطولة الذى جسده على أكمل وجه بعد ظهوره بشخصية رجل مصاب بالخرف.