شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يستولى على أموال رانيا فريد شوقى فى "أم العيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستولى الفنان أحمد وفيق على أموال رانيا فريد شوقى خلال أحداث حدوتة "أم العيال"، ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، حيث يجسد دور الزوج غير المسؤل والمتعنف على أسرته وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويتبقى لفريق العمل يوم واحد وينتهون من التصوير بشكل نهائى استعداداً للعرض.

حدوتة "أم العيال"، بطولة رانيا فويد شوقى، والفنان أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

أم العيال" الحدوتة التاسعة من مسلسل "زى القمر"، حيث عرضت قناة cbc خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

كما تم عرض أيضاً حواديت "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران ونيرة عارف وإخراج شادى عبد السلام، وتعرض حالياً حدوتة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.

يذكر أن الفنان أحمد وفيق يشارك فى مسلسل "حى السيدة زينب"، الذى يعرض حاليا على احدى القنوات الفضائية بجانب الفنانة سوسن بدر ومحمود عبد المغنى، وغنوة محمود وأخرون من النجوم إخراج محمد النقلى.