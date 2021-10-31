هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار لها، عقب خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت هيفاء صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية "نظارة" شمسية أنيقة، وعلّقت: "كن أنت، العالم سوف يتكيف".

ومن ناحية أخرى أحيت هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن أخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.