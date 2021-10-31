حمادة هلال ينشر صورا مع كلبه.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمادة هلال صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "هلال" في الصور رفقة كلبه الخاص، وعلّق: "عاشق الكاميرا"، ونالت الصور إعجاب جمهوره.

ومن ناحية أخرى؛ خاض الفنان حمادة هلال، السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "المداح"، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشارك في بطولة "المداح" النجوم: أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وغيرهم.