شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور تعيش قصة حب مع هانى رمزى في مسلسل "القاتل الذى أحبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة رانيا منصور قصة حب مع الفنان هانى رمزى ضمن أحداث مسلسل "القاتل الذى أحبنى"، حيث تجسد رانيا شخصية "ملك" وتعمل رسامة وهى شخصية رومانسية حالمة، ولكن والدتها سيدة صارمة تتحكم في حياتها، ولذلك ترغمها على الخطوبة من شخص ما لا تحبه، ومع تصاعد الأحداث، تجد نفسها تقع في حب "معتز" وهى الشخصية اللتى يقدمها هانى رمزى في المسلسل وهو رسام ويحب الموسيقى وخلافه، وهو ما يجعلهما يقعان في الاعجاب والحب، وتتوالى الأحداث.



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مسلسل "القاتل الذى أحبنى" تدور أحداثه في 30 حلقة، من المقرر عرضه على إحدى المنصات ، ثم بعدها سيعرض على الشاشة، ويشارك في بطولته كل من سهير رمزى بعد غياب كبير عن الشاشة، صلاح عبد الله، دنيا ماهر، وفاء سالم، وأخرون، إخراج عمرو عابدين.

ويعرض لرانيا منصور حاليا مسلسل "حى السيدة زينب بطولة الفنانة سوسن بدرن ومحمود عبد المغنى، في 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، ويذاع حاليا بموسم الـ "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.