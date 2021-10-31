شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يجسد شخصية "شريف الإنجليزى" في "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان عصام السقا شخصية "شريف الإنجليزى" وهو موظف فى معرض سيارات يمتلكه عزيز ويجسده الفنان القدير أحمد خليل، من حكاية "حكايتى مع الزمان" وتدور في 10 حلقات، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" بطولة النجمة ميرفت أمين، ومن المقرر انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل اليوم في الساعة الثامنة مساء على قناة dmc.

ويشارك فى بطولة الحكاية بجانب الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، كل من أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدى رفعت، والمسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.



عصام السقا

وسبق وعرض على قناتى dmc وdmc دراما ومنصة watch it الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، والحكاية الثانية التى تحمل عنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، ومن المقرر عرض الحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل، وحكاية "ع الهامش" للفنانة نيرمين الفقى والفنان صبرى فواز.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يشار إلى أن أخر أعمال عصام السقا حكاية "بيت عز" من مسلسل إلا أنا" التى عرضت منذ شهر تقريبا، بطولة سهر الصايغ، وأحمد بدير، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى، إخراج أحمد يسرى .