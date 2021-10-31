ولاء الشريف "كاجوال" في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الشابة ولاء الشريف لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت "الشريف" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ولاء الشريف مسلسل "النمر" الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

كما شاركت ولاء الشريف في مسلسل "الحرير المخملي" بطولة الفنان مصطفى فهمي، داليا مصطفى، مها أبو عوف، أحمد وفيق، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، هالة فاخر، ومحمد الصاوي وغيرهم، والذي عُرض مؤخرا على منصة "Viu".