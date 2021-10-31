مي فاروق تنشر صورا من إطلالتها في افتتاح موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة مي فاروق، صورًا لها من حفلها الذي أحيته في افتتاح موسم الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "مي" في الصور بإطلالة أنيقة، وعلّقت على الصور: "من حفل افتتاح موسم الرياض".

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد فاروق سفير مصر بالرياض والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الليلة المصرية الأولى في موسم الرياض، والتي أحياها الأوركسترا الشرقي للموسيقى العربية، تحت إشراف الفنانة جيهان مرسي وبقيادة المايسترو حازم القصبجي، وأقيمت على مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر ألف مشاهد.

بدأ الحفل بموسيقى "نبتدي منين الحكاية"، وتألقت المطربة إيمان عبد الغني بأغاني "في يوم وليلة، أما براوة، مقادير، أنا بعشقك"، وتغنى المطرب أحمد عفت "الهوا هوايا، الحلوة، موعود"، ودويتو "حاجة غريبة"، كما تجلت المطربة مي فاروق وأشعلت المسرح وهتف لها الجمهور في أغاني "ألف ليلة وليلة، فكروني، وتصدق".