محمد الفلاح - كانت هتموت.. فنانة مصرية تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

الأحد 31 أكتوبر 2021

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، السبت، تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش والمضايقة على يد سائقين.



قالت نشوى مصطفى، إن ابنتها تعرضت لواقعة تحرش أثناء السير بسيارتها على كوبري في اتجاه منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

ونشرت عبر حسابها على "فيسبوك" صورة للسيارة، وعلّقت: "بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية".

وتابعت: "كلمتني وهي مفزوعة، قلت لها حاولي تصوريهم.. الحمد لله ربنا ستر وبنتي ما وقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

في السياق أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، فحص واقعة تعرض الفتاة ومضايقتها على يد شخصين يستقلان سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم.