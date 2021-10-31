شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يحتفل بعيد ميلاده بشراء ساعة قيمتها تتخطى 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مغنى الراب دريك الاحتفال بعيد ميلاده الـ 35 بصورة مميزة من خلال إنفاق مبلغ كبير على ساعة باهظة الثمن ونادرة، وفقاً لموقع TMZ الذى أكد خلال تقريره أن المغنى الحائز على جائزة جرامى اشترى ساعة من نوعية Richard Mille يفوق سعرها الـ 5 مليون دولار.

وأضاف التقرير ان سعرها بالتحديد هو 5 ونصف مليون دولار، وأنه اشتراها من أجل الاحتفال بعيد ميلاده – مثلما ذكرنا – حيث شارك بها متابعيه على موقع انستجرام من خلال صورة للساعة.



الساعة الجديدة الذى اشتراها دريك

على جانب آخر كشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً، عن بعض الأسباب وراء تأخير طرح البوم نجم الراب العالمي كاني ويست Donda، الذى شهد الكثير من التأجيلات خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان سيُعرض في يوليو 2020، ومن ثم يوليو 2021، ثم 6 أغسطس الجاري، ليعلن تأجيله أخيرا إلى يوم 13 أغسطس الجاري أو 15 أغسطس الجاري، بحسب ما توصل اليه بعض المصادر في منصات الموسيقي الشهيرة iTunes وApple Music التي تحصل على التواريخ مسبقا قبل طرح الألبومات عليها.



المغنى دريك

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن ويست يماطل في عرض ألبومه الجديد Donda، بسبب النجم العالمي دريك الذي أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه نهاية الصيف الحالي، من أجل دخول منافسة قوية بينهما.