بوسي بـ"أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة والفنانة بوسي جمهورها، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور مرتدية فستانًا أنيقًا "أوف شولدر"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

يذكر أن أخر أغاني المطربة بوسي أغنية "أبيع الدنيا"، والتي طرحتها على موقع "يوتيوب"، في سبتمبر الماضي.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذي يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".