ميرهان حسين توجه رسالة لجمهورها بعد تهنئة عيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ميرهان حسين، الشكر لجمهورها ولكل من هنأها بعيد ميلادها.

ونشرت ميرهان صورًا لها، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت ميرهان على الصور قائلة: "شكرا على كل الحب اللي غمرتوني بيه في عيد ميلادي، شكرا لكل حد بعتلي كلمة حلوة، بجد فرحتوني أوي، كل سنة وأنتوا معايا بحبكم أوي".

ومن ناحية أخرى تستكمل الفنانة ميرهان حسين، تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت المعادي".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، ومنهم: كندة علوش، إنجي المقدم، ميريهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، تارا عماد، إنجي كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.