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ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت ميرنا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بالأسود، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال ميرنا جميل مسلسل "اللعبة 2" بطولة كل من شيكو، هشام ماجد، ، مي كساب، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، وحسام داغر، من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وتستعد ميرنا جميل للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة".

ميرنا جميل 2ميرنا جميل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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