ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت ميرنا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بالأسود، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال ميرنا جميل مسلسل "اللعبة 2" بطولة كل من شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، مي كساب، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، وحسام داغر، من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وتستعد ميرنا جميل للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة".