مع كلابها.. أحدث ظهور لرانيا يوسف (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت رانيا، في الصورة رفقة كلابها، على دراجة، أثناء تجولها بأحد الشوارع.

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، في رمضان الماضي 2021.

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".