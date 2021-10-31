شاهد.. دنيا بطمة ترقص على “على واحدة ونصف” وتثير الجدل!

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 02:48 صباحاً - أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، حالة جديدة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو من إحدى حفلات الزفاف التي أحييتها مؤخراً.

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمغربية دنيا بطمة أثناء رقصها على وقع الطبلة وعدد من الأغاني الشعبية المصرية، بعنوان “رقصني على واحدة ونصف”.

وظهرت دنيا بطمة ترقص بطريقة جريئة على أنغام الأغاني من أحد الأفراح، مما عرضها لهجوم من متابعيها بسبب أسلوبها الذي وصفوه بالجريء.

من ناحية أخرى، أصدرت دنيا بطمة ثاني أغنية من ألبومها الجديد تحت عنوان “أنا عندي استعداد”. أنا عندي استعداد من كلمات يونس آدم، ومن ألحان الملحن المغربي محمد الرفاعي، ومن توزيع حمزة الغازي، فيما تم انتاجها من طرف الترك برودكشن، والأغنية أصدرتها النجمة دنيا بطمة باللهجة المغربية.

وحصد كليب الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة منذ الساعات الأولى لطرحه على اليوتيوب، كما اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، وتربعت على ترند محركات البحث. وظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في اغنية أنا عندي استعداد بلوك مختلف ومميز، حيث لقي اعجاب واستحسان متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.