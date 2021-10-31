ما هو موقف أحمد أبو هشيمة من الخلاف بين ياسمين صبري ووالدها؟.. هذا ما كشفه مستشاره القانوني!

كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 02:48 صباحاً - تصدر اسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، بعد انتشار أخبار تفيد بأنه يبحث جدّياً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدّ أشرف صبري، والد زوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول عليه من خلال تصريحات في الإعلام وعلى مواقع التواصل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، فضل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أشرف صبري في الفترة الماضية لكونه والد زوجته النجمة ياسمين صبري، إلا أن تصريحاته المثيرة للجدل، زادت عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه إلى بحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن ياسمين صبري لا تمانع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد والدها، لوقف الهجوم عليها وعلى زوجها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

في هذا الاطار قال الاستاذ مصطفى الجمل المستشار القانوني لأحمد أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحدث اليوم” المذاع على قناة الحدث، أن الامور العائلية ليس مكانها وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي

وتابع “ان احمد ابو هشيمة ومكتبه الاعلامي لم ولن يصدر عنه اي تصريحات تخص هذا الخلاف”.

وكان أشرف صبري قد شن هجوماً لاذعاً على ابنته ياسمين بسبب تصريحاتها الأخيرة، حول عدم وجود علاقة تربطها بوالدها، وأنها لم تره منذ أن كانت في الثانية من عمرها.