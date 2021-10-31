كتب امير فتحي في الأحد 31 أكتوبر 2021 02:48 صباحاً - تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري محركات البحث وترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور جديدة لها، خلال فعاليات «Cartier» العالمية،
فقد نشرت ياسمين صبري العديد من اللقطات المصورة، التي ظهرت من خلالها بفستان أسود «سك» تميز بكونه بسيطا، وغير متكلف دون أكمام مع الشعر المنسدل، والمكياج الهادئ.
كما نشرت صورة تجمعها بالفنانة وعارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي.
وقد انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنة بين ياسمين صبري ومونيكا بيلوتشي حيث جاء بين التعليقات: “جاذبية الخمسينية غطت علي شباب الثلاثينات مونيكا مستحيل نجمها ينطفي قدام اي حد” و “ماشالله اجمل نساء العالم”.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تتصدر الترند بعد ظهورها مع مونيكا بيلوتشي.. والجمهور يختار الاجمل بينهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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