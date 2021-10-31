محمد الفلاح - صور سمية الخشاب مع عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

الأحد 31 أكتوبر 2021

ضجّة واسعة أثارتها الفنانة المصرية سمية الخشاب، السبت، بصور مع الفنّان عمرو دياب ومقطع فيديو ترقص على إحدى أغنياته.



ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان صاحب الشهرة العالمية الملقب بـ"الهضبة".

وظهرت سمية برفقة عمرو دياب بإطلالة صيفية، مرتدية فستانا أزرق اللون عاري الكتفين وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وقبل ساعات من الصور، نشرت مقطع فيديو عبر "إنستجرام" يتضمن وصلة رقص على أغنيته "يا هناه"، والتي صدرت في 2018.

وعلّق على الصور حساب حمل اسم "وئام محمد"، قائلا: "الفرح إمتى بقى؟"، فيما قالت "إيمان": "حبايبي الحلوين مع بعض". وقال حساب يحمل اسم "أو 20": "أرجوكي سلمي لي عليه وحياة أغلى حاجة عندك".

وأحيا المطرب المصري صاحب الشهرة العالمية عمرو دياب، السبت، حفلا على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

وتزامن الحفل مع الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي.

وافتتح عمرو دياب الملقب بـ"الهضبة" حفله بأغنيته "أنا مهما كبرت صغير"، مرددا مع الجمهور كلماتها، كما أدى عددا من أغنياته القديمة والجديدة ومنها: "برج الحوت، ده لو اتساب، بحبه، أعمل إيه، أجمل عيون، دنا يلي معاه، قمرين"، واختتم الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ".