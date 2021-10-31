شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا.. 8 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني مروان خورى يوم 8 نوفمبر حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من اغانيه التتى يحبها الجمهور.

وتطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية الاثنين والمهداة إلى روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين الأول من نوفمبر على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الاوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقارمحمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

الجدير بالذكر أن مروان خورى له عدد كبير من الاغانى الناجحة بالإضافة إلى مشاركته في تلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضًا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق"، وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.