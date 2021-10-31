شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز يبدآن تصوير "البيت بيتى" في 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانين مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد "البيت بيتى" ، المكون من 10 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، من تأليف كنزو وعبد الوهاب، والمسلسل تور احداثه في اطار رعب كوميدى، ويعد المسلسل تركيبة جديدة ومختلفة حسبما أكد خاطر لـ ”الخليج 365”.

ويشارك في مسلسل "البيت بيتى" كل من مصطفى خاطر ، كريم محمود عبد العيزيز، ميرنا جميل، سليمان عيد، محمد محمود عبد العزيز، وعدد كبير من الشباب.



مصطفى خاطر، وكريم محمود عبد العزيز

وفى سياق آخر، انتهى مؤخرا مصطفى خاطر من تصوير فيلمه "مربع برمودا" ، حيث صور اخر مشاهد الفيلم في مدينة 6 أكتوبر ، ويشارك في المسلسل عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، روجينا، محمد ثروت، ومحمد جمعة، وهو من تأليف هشلم هلال، إخراج طارق رفعت .

وكانت آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".