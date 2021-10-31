أسماء جلال أنيقة وميرنا نور الدين كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة :

أسماء جلال

ظهرت الممثلة أسماء جلال، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

الفنانة ميرنا نور الدين، ظهرت بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أكرم حسني

ظهر الفنان أكرم حسني بصحبة كلب صغير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "مستكة".

رحمة حسن

نشرت الممثلة الشابة رحمة حسن، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد يومين من ضفائر الشعر المنزلية.. النتيجة شعر مش وحش أوي يعني".

ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين، نشرت صورة لها من عيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا على كل الحب اللي غمرتوني بيه في عيد ميلادي.. شكرا لكل حد بعتلي كلمة حلوة".

مصطفى حجاج

نشر الفنان مصطفى حجاج، أحدث ظهور له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "صباحكم أبيض إن شاء الله".

ديانا هشام

الممثلة الشابة ديانا هشام، نشرت إطلالة أنيقة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان على دراجة بخارية في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من قصر الصديق الغالي والأخ الكبير الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد ابن حاكم دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وأول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

روان بن حسين

الفنانة الكويتية روان بن حسين، ظهرت بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من حفل أمس بافتتاح موسم الرياض".