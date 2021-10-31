محمد رحيم يتعاون مع حكيم في أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع المطرب حكيم في عمل غنائي جديد.

ونشر "رحيم" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الوصول بالأغنية المصرية للعالمية حلم لن نتخلى عنه، انتظرونا قريبًا إن شاء الله مع صديقي الغالي السوبر ستار حكيم".

يذكر أن أخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا.

بينما أخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.