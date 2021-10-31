رامي عاشور يحيي حفله الغنائي الأول في نيويورك بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحيي الفنان ونجم الإسكواش السابق رامي عاشور، حفله الغنائي الأول خارج مصر وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل غنائه أحدث أغانيه "أكلم مين" والتي يطرحها يوم ٤ نوفمبر المقبل.

أغنية "أكلم مين" من كلمات وألحان رامي عاشور، توزيع رامي سمير، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خارج مصر.

وكان لاعب الإسكواش السابق رامي عاشور، كشف عن برومو أغنيته الجديدة "أكلم مين" عبر حسابه على "إنستجرام".

وحرصت الفنانة نيللي كريم زوجة شقيقه هشام عاشور، على دعمه بمشاركة برومو الأغنية عبر خاصية ستوري على حسابها بـ"إنستجرام".

يذكر أن أخر أغاني رامي عاشور كانت أغنية "النار القايدة "والتي حقق خلالها نجاحا كبيرا.