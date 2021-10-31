ياسمين صبري مع مونيكا بيلوتشي في إكسبو 2020 دبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا لها مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، خلال تواجدهما في معرض إكسبو 2020 دبي.

الصور نشرتها "ياسمين" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مونيكا الجميلة".

وتستعد الفنانة ياسمين صبري، لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل جديد من فكرتها، ومن تأليف محمد عبد المعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.