"بالعربي الفصيح".. صورة نادرة لمنى زكي في أول أعمالها قبل 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد صبحي، صورة نادرة من مسرحية "بالعربي الفصيح" عام 1991.

المسرحية شهدت الظهور الفني الأول للفنانة الصاعدة آنذاك منى زكي، وكانت في عمر 13 عاما.

وعلّق صبحي على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلا: "أول ظهور لمنى زكي في مسرحية (بالعربي الفصيح) 1991، والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم، كارولين خليل، وسيد الرومي.. المسرحية لم يتم تصويرها".

"بالعربي الفصيح" إنتاج عام 1991، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد صبحي، تأﻟﻴﻒ لينين الرملي، بطولة: محمد صبحي، منى زكي، فتحي عبدالوهاب، مصطفى شعبان، أشرف فاروق، داليا إبراهيم، إيمان سالم، سوزان بكر، وحسين محمود وغيرهم.