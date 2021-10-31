عمرو دياب يغني "برج الحوت" في حفل إكسبو 2020 دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا مساء اليوم السبت، بحديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتداول رواد موقع "فيسبوك"، مقطع من الحفل ظهر الهضبة خلاله وهو يغني "أجمل عيون - برج الحوت" من ألبوم "معدي الناس" عام 2017.

"أجمل عيون" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.

وأحيا الفنان عمرو دياب، مساء الخميس 21 أكتوبر الجاري، حفلا غنائيا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

يذكر أن أخر أغنيات الهضبة عمرو دياب "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.