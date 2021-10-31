شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمة الفنون" تكشف عن مسرح الدكتورة نهاد صليحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت إشراف الأستاذة الدكتورة غادة جبارة تشهد الأيام المقبلة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة بالمسرح المكشوف الذى أطلق عليه مسرح الدكتورة نهاد صليحة، استعدادا لافتتاحه من تصميم وإشراف فنى محمود فؤاد صدقى أحد أبناء المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



مسرح نهاد صليحة



مسرح نهاد صليحة



مسرح نهاد صليحة

تبلغ مساحة المسرح 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور، وصالة التمثيل مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين فى أشكال وأساليب المسرح المختلفة، ويساعد الفنان على تغيير شكل المسرح والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد ومن الممكن أن يتحول المسرح إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية ويساهم فى تلبية الرغبات الفنية والتعليمية.

كما يضم قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور وغرفا إدارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للأجهزة ويتم حاليا تزويده بأحدث تقنيات وتكنولوجيا الصوت والإضاءة وعمل مصدات للهواء، مما يساعد فى تعدد استخداماته فى جميع العروض الفنية الخاصة بالمعاهد الفنية بأكاديمية الفنون، وتمت مراعاة أهمية البنية التحتية للمسرح وإنشاء مصارف للأمطار ومواتير رفع وطرد المياة الجوفية.