شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جمال سليمان في ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، خلال حفل الختام الذي أقيم في إحدى الجامعات في الشروق النجم السوري جمال سليمان، الذي شارك كعضو لجنة تحكيم في العروض المسرحية، كما تم تكريم كل من الفنانة وفاء الحكيم والسيناريست نادر صلاح الدين والمخرج أشرف فايق.

وأعرب جمال سليمان عن سعادته بكافة العروض التي قُدمت خلال فترة الملتقى ووجود مواهب شابة مميزة يتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين والنجوم، على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة شيرين، والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

شارك بالملتقى في دورته الثالثة 12 عرضا مسرحيا، 10 عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كلا من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.