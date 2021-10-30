شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الكاهن" لحسين فهمي ومحمود حميدة بالسينمات نهاية شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "الكاهن" نهاية شهر ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات، حسبما أكد مخرج العمل عثمان أبو لبن لـ"الخليج 365"، موضحاً أنه انتهى من مونتاج ومكساج الفيلم وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

فيلم "الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.