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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الكاهن" لحسين فهمي ومحمود حميدة بالسينمات نهاية شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "الكاهن" نهاية شهر ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات، حسبما أكد مخرج العمل عثمان أبو لبن لـ"الخليج 365"، موضحاً أنه انتهى من مونتاج ومكساج الفيلم وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.
فيلم "الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.
وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم
يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.