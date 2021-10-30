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نشوى مصطفى: بنتى تعرضت للتحرش وكانت هتقع من أعلى كوبرى المنصورية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة نشوى مصطفى، عن غضبها الشديد من تعرض ابنتها للتحرش خلال قيادتها السيارة أعلى كوبرى المنصورية الهرم، مؤكدة أنها نجت منهم، بعد أن كانت مهددة بالسقوط من أعلى الكوبرى.

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

وكتبت نشوى، عبر حسابها على فيسبوك: "النهاردة بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقه على كوبرى ناحية الهرم المنصورية، وكلمتنى وهى مفزوعة قلت لها حاولى تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زى ماهو فى الصورة كده".

وأضافت نشوى: "الحمد لله ربنا ستر، وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللى بترهبها، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".

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وسبق أن كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تجربتها عمل توكيل بالشهر العقارى فى التجمع الخامس، مؤكدة أنها تجربة عظيمة وتدعو بالفخر للوطن، مشيرة إلى أن مصر تتغير للأفضل وأننا لسنا أقل من دول العالم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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