شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفنون المسرحية يقدم "توشريت" غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المعهد العالى للفنون المسرحية، الأحد، على مسرح على فهمى فى تمام الساعة الخامسة العرض المسرح توشريت، وذلك برعاية الأستاذ الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية وإشراف الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد، وذلك استمرارا لشهر الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



توشريت

"توشريت" تعنى سيناء باللغة الهيروغليفية القديمة، حيث يتناول العرض مشاكل المجتمع والأسرة المصرية فى الفترة ما بين النكسة وحرب أكتوبر وكيف استطاع الجيش المصرى الباسل استرداد سيناء وتحقيق النصر الغالى.

"توشريت" تأليف مينا بباوى، إخراج خالد شكرى، وتمثيل طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية.