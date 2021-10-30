شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يحتفل بفوز مانشستر يونايتد على توتنهام بطريقته الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه الشياطين الحمر على نظيره توتنهام، بثلاثة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى مساء اليوم، السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.



رونالدو

ونشر الدون، عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستجرام"، صورا له من المباراة والاحتفال مع زملائه بالفوز، صحبها بتعليق: "هذا هو رجل اليونايتد".

وقاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لتخطى مضيفه توتنهام، بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير فى قمة مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج، للموسم الحالى 2021 - 2022.

ونجح النجم البرتغالى رونالدو فى تسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول، كما صنع هدف فريقه الثانى الذى سجله الأوروجوايانى إدينسون كافانى.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن النجم البرتغالى رونالدو يعد أكبر لاعب يسجل ويصنع فى مباراة واحدة بالبريميرليج بعمر 36 عاما و267 يوما، منذ النجم الإيفوارى السابق ديديه دروجبا فى نفس العمر أمام توتنهام أيضا فى ديسمبر من عام 2014.





وعزز النجم البرتغالى تفوقه الكبير خلال مواجهاته ضد توتنهام، بتسجيله الهدف رقم 11 فى شباك الفريق اللندنى، كأكثر الفريق الإنجليزية التى زار شباكها صاروخ ماديرا.