شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم محسن بفيروس كورونا ويعلق: ادعولى محتاج دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان كريم محسن، عن إصابته بفيروس كورونا، بعد نشره صورة نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد والتي جاءت إيجابية، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال: "الحمد لله على كل شيء ادعولي محتاج دعواتكم إيجابي كورونا".

يذكر أن آخر أعمال كريم محسن ألبومه الغنائي الذي طرح في العام الماضي بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث تعاون في الكتابة مع أحمد حسن راؤول، وهانى صارو، وحسام سعيد، ومحمد نصار، وعمر عبده على، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، وفي التلحين مع محمود أنور، وعمرو الشاذلي، وأحمد الشاذلي، وأحمد يوسف، وفي التوزيع مع زووم، ومحمد شفيق.