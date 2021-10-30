شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يتألق فى حفل السلام بأغنيات "والله ما ينفع" و"النعناع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب مصطفى حجاج، حفلا غنائيا اليوم السبت ضمن فعاليات مهرجان التسوق داخل أحد مولات منطقة السلام، وقدم حجاج خلال الحفل أغنيات؛ "والله ما ينفع" و"خطوة" و"هتزهزه" وبتاع النعناع" وغيرها .



حفل مصطفى حجاج



حفل مصطفى حجاج



حفل مصطفى حجاج

وطرح مصطفى حجاج مؤخرًا كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع": "والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".

مصطفى حجاج طرح مؤخراً ديو أغنية "كله شمال" الذى جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائى محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، فكرة وماستر هانى محروس، والكليب من إخراج محمد القاضى.