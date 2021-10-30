شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزينجر يقود سيارة عسكرية خلال رحلته فى سانتا مونيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم أرنولد شوارزينجر واحدا من أهم نجوم الأكشن حول العالم ممن لهم باع كبير في الأفلام القتالية، ومؤخراً أظهر شغفه بذلك حينما استقل سيارة بالطراز العسكرى في حياته العادية، من السيارات الذى يملكها حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، حيث استقل السيارة الضخمة التي تنتمى لنوعية "هامفى" وهو في رحلة استرخاء عبر سانتا مونيكا.



ارنولد شوارزنيجر فى صورة أخرى

من ناحية أخرى سبق وشارك أسطورة هوليوود أرنولد شوارزنيجر، متابعيه وجمهوره، بصورة ظهر فيها مع تمثال رئيس الوزراء الأشهر في بريطانيا ونستون تشرشل، وأحد أهم السياسيين فى أوروبا فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.



ارنولد شوارزنيجر

ونشر شوارزنيجر، صورته التي ظهر فيها مع تشرشل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليحصد الآلاف من التعليقات والإعجابات على الصورة خلال ساعات قليلة.

وحرص أسطورة كمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه الأكبر جوزيف باينا، الذى أتم عامه الـ24 منذ فترة، بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ليوجه له رسالة تهنئة خاصة.