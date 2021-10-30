شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فلوكس يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابيا، زوجة الفنان أحمد فلوكس، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مساء اليوم السبت، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وكتبت رابيا، عبر حسابها "إنستجرام": "أحمد فلوكس إيجابى كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".





وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت فى سبتمبر الماضى غيابياً، بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين فى قضية التعرض لسيدة الأعمال ياسمين عزت والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية، بعد الحكم سابقا بحبسه سنة غيابيا فى نفس القضية، وذلك بعد سقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى القضية وقبول استئناف النيابة شكلاً.

وفى الموضوع، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والمقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنيه، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات.