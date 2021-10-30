شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ومحمد رحيم يستعدان لطرح أغنية ويحلمان بوصولها للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع المطرب حكيم، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا، مؤكدة أنها حلمه الوصول بالأغنية المصرية للعالمية وأنه حلم لن نتخلى عنه.



حكيم ورحيم

ونشر رحيم، صورة جمعته مع حكيم، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الوصول بالأغنية المصرية للعالمية حلم لن نتخلى عنه، انتظرونا قريبا إن شاء الله مع صديقى الغالى السوبر ستار حكيم".



حكيم ورحيم

ومن ناحية أخرى يتعاون الملحن محمد رحيم حاليا مع المطرب محمد ثروت، للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح آخر عمل لهما "يا مستعجل فراقى"، والأغنية الجديدة بعنوان "آخر مرة من زمان" من كلمات جمال الخولى وتوزيع عمرو إسماعيل، والكليب من إخراج أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.