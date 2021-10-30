خاص| أشرف زكي يكشف تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات حالة الفنان زكي فطين عبد الوهاب، حيث يعاني من الإصابة بورم خبيث في المخ من المرحلة الرابعة.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حالة زكي فطين عبد الوهاب مستقرة الحمد لله، ومعنوياته مرتفعة للغاية بعدما انتهى من كورس علاج خضع له مؤخرا".

وكان المخرج خالد الحجر، وجه رسالة لصديقه الفنان زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلا: "يا رب أشفي صديقي الحبيب زكي فطين عبد الوهاب، يا رب تكون في خير وأمان، كلنا بنحبك بجد، أنت بجد صديق وأخ وحبيب، أنت صاحبي الحبيب من 35 سنة".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن في 10 يونيو 2021، عن إصابته بورم في المخ من المرحلة الرابعة.

وفي مايو 2019؛ أعلن زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض.

جدير بالذكر أن أخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وعُرض في شهر رمضان الماضي.