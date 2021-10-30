محمد الشرنوبي يغني مع عفروتو ويكشف موعد طرح فيلم "فرق خبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية فيلم "فرق خبرة".

ونشر "الشرنوبي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يجمعه مع مغني الراب عفروتو، أثناء تقديمهما الأغنية الدعائية لفيلم "فرق خبرة"، من كلمات عفروتو، وإنتاج موسيقي إيهاب كولبيكس.

وعلّق الشرنوبي على الفيديو: "فيلم فرق خبرة يوم الأربعاء 3|11 في السينمات".

وشهد أول بوسترات دعاية فيلم "فرق خبرة" ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز متصدرة البوستر، بمشاركة الفنانة هدى المفتي، والفنان محمد الشرنوبي، الذي نشره على صفحته في موقع فيس بوك، وكتب: "لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟".

فيلم "فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وسينتيا خليفة وغيرهم، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.