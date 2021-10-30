غداً.. احتفالية غنائية لـ«أوركسترا الحياة» بساقية الصاوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنظم " أوركسترا الحياة " حفل غنائي كبير، تحت إشراف الدكتورة أمل جمال سليمان، وذلك غداً الأحد 31 أكتوبر بساقية الصاوي، بقيادة المايسترو الدكتور هاني عبد الناصر، وبحضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، والإعلاميين، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وصرحت الدكتورة أمل جمال، أن فكرة تدشين "أوركسترا الحياة"، جاءت لدعم المواهب الشبابية، من الموسيقيين والأصوات الرائعة التي تذخر بها مصرنا الحبيبة، وللحفاظ على تراثنا الفني والطرب الأصيل، مضيفة أن فريق الأوركسترا سينشدون بباقة من الأغاني لفناني الزمن الجميل إضافة إلى باقة من المقطوعات الموسيقية.

ويشارك في الحفل نجوم أوركسترا الحياة بأحلى أغاني زمن الفن الجميل، وهم حنان الخولي، ونادين مورجان ويحيى منواتي، وأحمد معتز، وهند النجدي، ويارا الشافعي، وكنزي مصطفي.

جدير بالذكر أن الدكتورة أمل جمال سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقاً، تمتلك تاريخ زاخر من الإنجازات في العمل الثقافي والتطوعي، وكانت القلب النابض والدينامو بالوزارة من خلال قيادتها للبرامج الثقافية والتطوعية، حيث استطاعت تنفيذ عددا كبير من المشروعات والمبادرات لاكتشاف المواهب واستنهاض الهمم وطاقات الشباب الإبداعية في كافة المجالات بالتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة حيث حققت نجاحات كبيرة مما جعلها "معشوقة الشباب"، على مستوى الجمهورية.

وفي نفس السياق حرص العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين والنواب على تلبية دعوة الحضور لدعم المواهب الشابة في مجال العزف والغناء، ومنهم النائبة مايسة عطوة، وكتلة "ستات قد التحدي"، ومن الفنانين وفاء الحكيم، وعزة لبيب، والإعلامية الشهيرة لمياء فهمي عبدالحميد، ومستشارة الدعم الأسري إكرام خليل، والأستاذ الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه، والمستشار صالح السقا، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة الداعمة للمواهب الشابة.