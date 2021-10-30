يوسف العصران يشارك في فيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان الشاب يوسف العصران لاستئناف تصوير دوره في فيلم "فارس" نهاية الأسبوع الجاري وذلك بعد فترة توقف طويلة

ويلعب يوسف العصران دور مدرب جيم يتولى تدريب "فارس" أحمد زاهر

والفيلم من المقرر عرضه مطلع العام الجديد ويجرى المخرج رؤوف عبد العزيز تغييرات على الديكورات خلال هذه الأيام لاستئناف التصوير دون توقف ليدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج النهائي استعدادا لعرضه

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز