حشود في استقبال ابن شاروخان بعد إطلاق سراحه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أُطلق سراح أريان خان ابن النجم الهندي شاروخان، بعد قضائه 27 يوما داخل سجن آرثر رود في مومباي، بسبب اتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة.

وأفرجت محكمة بومباي العليا، عن أريان بكفالة بعد تأجيل عدد من الجلسات في الأيام الماضية، في قضية الممنوعات خلال رحلة بحرية على متن إحدى السفن.

وكان في استقباله حشود من الجماهير أمام منزل أريان خان في مومباي.

وأُلقي القبض على أريان خان، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعد مداهمة رجال المخدرات حفلة على متن سفينة سياحية بالقرب من سواحل مومباي، وصادروا مواد مخدرة.

واتهم مكتب مكافحة المخدرات أريان أنه مستهلك منتظم للممنوعات بموجب قوانين تتعلق بحيازة واستهلاك وبيع مواد ممنوعة.

ونفى أريان ذلك، وقال محاميه ساتيش مانشيندي للمحكمة إنه لم يتم العثور على ممنوعات في حوزة ابن شاروخان، وأنه لا يوجد دليل على أنه تناول أي مواد ممنوعة.

يذكر أن أريان هو الابن الأكبر لشاروخان يبلغ من العمر 23 عاما، ولديه شقيقان هما سوهانا وإبرام.