عمرو دياب يغني "تملي معاك" في حفل إكسبو 2020 دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا مساء اليوم السبت، بحديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتداول رواد موقع "فيسبوك"، مقطع من الحفل ظهر الهضبة خلاله وهو يغني "تملي معاك" والتي طُرحت ضمن ألبوم حامل لنفس الاسم عام 2000.

"تملي معاك" من كلمات أحمد علي موسى وألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.

وأحيا الفنان عمرو دياب، مساء الخميس 21 أكتوبر الجاري، حفلا غنائيا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

يذكر أن أخر أغنيات الهضبة عمرو دياب "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.