عمرو دياب يغني "أنت الحظ" في حفل إكسبو 2020 دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يُحيي النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا مساء اليوم السبت، بحديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتداول رواد موقع "فيسبوك"، مقطع من الحفل ظهر الهضبة خلاله وهو يغني "أنت الحظ" من ألبومه الجديد "عيّشني".

"أنت الحظ" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.

وأحيا الفنان عمرو دياب، مساء الخميس 21 أكتوبر الجاري، حفلا غنائيا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

يذكر أن أخر أغنيات الهضبة عمرو دياب "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.